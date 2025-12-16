Físico português que dirigia laboratório no MIT morto a tiro em Boston

Nuno Loureiro dirigia o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT desde maio de 2024.

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou no parlamento que o físico português Nuno Loureiro, diretor de um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi assassinado a tiro em Boston esta terça-feira.



Paulo Rangel falava no início da sua audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que esta terça-feira, por iniciativa do presidente da comissão, José Cesário, começou com um minuto de silêncio pela morte de duas crianças lusodescendentes em França, na sequência de uma explosão de gás.

Rangel associou-se a este minuto de silêncio e lamentou a morte das duas crianças, de três e cinco anos, partilhando com os deputados a notícia da morte de Nuno Loureiro, assassinado a tiro em Boston.

Antigo aluno do Instituto Superior Técnico (IST), a investigação de Nuno Loureiro focava-se em física teórica e nas suas aplicações na fusão.

Segundo a página do MIT na internet, Nuno Loureiro tinha "um interesse ativo em vários aspetos fundamentais da dinâmica do plasma magnetizado, tais como reconexão magnética, geração e amplificação de campos magnéticos, confinamento e transporte em plasmas de fusão e turbulência em plasmas fortemente magnetizados e fracamente colisionais".