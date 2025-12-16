PS exige que combate à pobreza e às desigualdades seja prioridade nacional

"Levaremos à Assembleia da República um projeto de resolução para interpelar o Governo sobre aquilo que está a fazer", informou Carneiro.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, avançou esta terça-feira que vai entregar na Assembleia da República um projeto de resolução no qual exigirá ao Governo que faça do combate à pobreza e às desigualdades uma prioridade nacional.



José Luís Carneiro, secretário-geral do PS Lusa

No Porto, onde teve uma reunião de mais de duas horas e meia com a Rede Europeia Antipobreza, na qual participaram responsáveis de instituições de todo o país, Carneiro disse que "a estratégia nacional de combate à pobreza e às desigualdades tem vindo a ser desvalorizada por parte do Governo".

"E isso não pode continuar", frisou.

Para José Luís Carneiro, "o combate à pobreza e às desigualdades tem de ser uma prioridade nacional".

"Levaremos à Assembleia da República um projeto de resolução para interpelar o Governo sobre aquilo que está a fazer e, por outro lado, sobre aquilo que deve fazer para corresponder às prioridades nacionais neste domínio", anunciou.

O líder do PS defendeu que "os mais frágeis" estão "a sentir a desproteção da parte das autoridades públicas, nomeadamente do Governo", referindo-se, enumerou, "às crianças, aos idosos e os mais pobres".

"É muito importante que todos tenham consciência do que se está a passar. Entre 2015 e 2024, conseguimos, enquanto comunidade nacional, com as transferências feitas pelo Estado, reduzir de 19,5% para 15,4% em termos de percentagem de pessoas em risco de pobreza", disse.

Considerando que "este esforço nacional" está a ser "posto em causa", Carneiro insistiu que isso "não pode acontecer".

"O Governo tem que fazer desta uma das prioridades políticas das suas opções. Ela é uma prioridade para o PS e deve ser uma prioridade política para todos, para o Governo, para as autarquias, para a Assembleia da República", concluiu.