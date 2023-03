Fernando Pessoa indicou médicos sem os consultar para o curso de Medicina

As mais lidas

A Universidade Fernando Pessoa (UFP) terá usado, sem o conhecimento dos próprios, os nomes de quatro médicos para a sua candidatura ao curso de Medicina. A que se junta ainda o facto de o presidente da comissão que aprovou o processo ter assinado um acordo de parceria com a instituição privada, escreve, este domingo, o jornal Público.







A Fernando Pessoa será a segunda universidade privada a ter um curso de Medicina, depois da Católica.No processo de candidatura para o mestrado integrado em Medicina da UFP surgem nomes de médicos como "orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço" que garantiram ao diário nunca terem sido consultados para fazer parte do documento recentemente aprovado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Estes clínicos iriam receber os estudantes nas suas unidades de saúde durante a sua formação em contexto de aprendizagem.Nos casos dos médicos identificados pelo Público, todos tiveram em algum momento contratos de prestação de serviço com o hospital da Fundação Fernando Pessoa, em Gondomar.