Fernando Madureira sabia das buscas ao FC Porto e avisou Super Dragões

No ‘Apito Dourado’, Pinto da Costa também foi avisado de que ia ser preso e saiu do País quando a operação aconteceu.

As buscas ao FC Porto, ocorridas na última segunda-feira, não foram uma novidade para os alvos. Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’ e chefe dos Super Dragões, avisou mesmo as claques, no jogo do último fim de semana, para a operação iminente que seria levada a cabo pela equipa do procurador Rosário Teixeira.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Leia toda a notícia no Correio da Manhã