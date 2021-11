Empresário Pedro Pinho é suspeito de pagar rendas da ex-mulher de Pinto da Costa

O empresário de futebol Pedro Pinho é suspeito de, durante vários meses, ter pago a renda de casa de Fernanda Miranda, ex-mulher do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, após a separação do casal, em 2017. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, esta é uma das suspeitas indicadas pelo Ministério Público nos mandados de busca ao empresário e ao presidente do FC Porto, considerando a investigação que tal situação foi uma contrapartida pelos milhões de euros faturados em comissões nos negócios de jogadores.



Ainda de acordo com o documento, Pinto da Costa, Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa são suspeitos de terem montando um esquema de faturação de comissões de dezenas de jogadores de futebol - cujo montante global, segundo um comunicado oficial do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), atinge os 20 milhões de euros - em que, por um lado, há suspeitas de pagamentos por serviços não prestados e, por outro, suspeita-se de sobrefaturação, isto é, empolamento do valor da comissão face ao serviço efetivamente prestado.



Do bolo total de comissões, segundo fonte judicial, há uma parte que a investigação suspeita ter entrado na esfera pessoal de Jorge Nuno Pinto da Costa e do seu filho, Alexandre Pinto da Costa, considerado como pessoa relacionada com a SAD do clube. Suspeita-se da existência de um fenómeno de "kick back", isto é, o dinheiro a regressar ao ponto de partida.