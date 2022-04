Falha no radar do Aeroporto de Lisboa atrasa chegadas e partidas

de gestão de tráfego aéreo ocorreu pelas 5h41 e impediu várias aterragens, confirmou fonte da NAV Portugal, responsável por gerir os serviços de navegação aérea. A TAP confirmou a avaria no seu site : "A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida e a operação está a regressar à normalidade. Devido a esta situação, contudo, a TAP alerta para a possibilidade de alguns atrasos na operação de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas", escreve a companhia aérea.