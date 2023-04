Aterragens no aeroporto de Lisboa estiveram suspensas uma hora devido a 'drone'

"Um drone pôs em perigo a segurança da navegação aérea. Durante uma hora estiveram suspensas as aterragens no Aeroporto Humberto Delgado, mantendo-se as partidas", disse fonte oficial da NAV Portugal.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As aterragens no aeroporto de Lisboa estiveram esta terça-feira suspensas uma hora, devido a um 'drone' que pôs em perigo a segurança da navegação aérea, tendo sido reabertas as operações com normalidade às 11h27, disse à Lusa fonte da NAV.





"Um drone pôs em perigo a segurança da navegação aérea. Durante uma hora estiveram suspensas as aterragens no Aeroporto Humberto Delgado, mantendo-se as partidas", disse à Lusa fonte oficial da NAV Portugal -- Navegação Aérea.Segundo a mesma fonte, "às 11h27 reabriram as operações com normalidade".