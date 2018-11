Redes sociais são o canal privilegiado para a propagação de informação falsa. No passado, Mário Soares, José Sócrates e o PCP também foram alvo deste tipo de ataques.

As fake news entraram no vocabulário nacional aquando da campanha eleitoral de Donald Trump para a presidência dos EUA. Qualquer notícia que fizesse o republicano parecer mal era imediatamente apelidada de fake news pelo mesmo. Mais tarde veio-se a perceber que milhares de notícias falsas circulavam sobre a sua opositora, Hillary Clinton, algumas delas veiculadas por pessoas afectas à campanha do presidente dos EUA. Mas as notícias falsas não são apenas um fenómeno norte-americano, já existem em Portugal e ganham cada vez mais força graças às redes sociais.



A mais recente notícia falsa a circular na Internet foi a de que António Costa havia pedido uma investigação ao fotógrafo que captou Isabel Moreira a pintar as unhas no Parlamento. Antes tinha sido o relógio milionário de Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda. Mas são cada vez mais as notícias falsas e os sites que as criam e divulgam. Este domingo o Diário de Notícias denunciou o site Gazeta Política como sendo um site de fake news. Mas há outros, como o Direita Política, ou A Voz da Razão.



O Gazeta Política esteve na origem do rumor de que o primeiro-ministro António Costa iria processar o jornalista que fotografou Isabel Moreira a pintar as unhas durante uma sessão parlamentar. A fotografia foi captada por Rafael Marchante da Reuters que estava a fazer uma reportagem sobre o debate parlamentar do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).



O comportamento da deputada foi noticiado pelos órgãos de comunicação social tradicionais e amplamente comentado nas redes sociais, onde muitos utilizadores mostraram indignação, enquanto outros se mostraram alheios a esta atitude. Mas não tardou até que o site Gazeta Política fizesse circular uma "notícia" de que António Costa ia processar o fotógrafo que tinha tirado a fotografia. Na "notícia" podia ler-se: "Bronca! (…) António costa diz que vai processar autor da foto de Isabel Moreira!! Ele não gostou da Brincadeira".



A Gazeta Política é um site cujo nome invoca o primeiro jornal nacional: a Gazeta. A primeira edição deste folheto noticioso data de 3 de Dezembro de 1640, dois dias depois da restauração da independência face aos espanhóis. Mas o Gazeta Política não é um jornal, nem se enquadra em qualquer outro meio de comunicação reconhecido pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).



A grande maioria dos textos publicados na Gazeta Política não são assinados. À semelhança do que acontece na maioria dos sites com o mesmo efeito, os textos de opinião muitas vezes são reproduções integrais de textos publicados em outros jornais como o Público, Observador ou Jornal de Notícias. João Miguel Tavares, Helena Matos e Nuno Melo são particularmente reproduzidos.



Ao que apurou o Diário de Notícias, um dos administradores do site é Mário Gonçalves, ex-líder do CDS-PP de Monforte. A página de Facebook do mesmo tem mais de 75.000 seguidores. Mário Gonçalves admitiu ao DN que está afastado do dia-a-dia do site.



Na página, o centrista tem vindo a anunciar uma manifestação "contra a corrupção" a realizar-se esta segunda-feira, 5 de Novembro, frente à Assembleia da República. Mas usou-o para desmentir estar ligado ao site Gazeta Política, escrevendo, este domingo: "A imprensa, Diário de Notícias e Expresso, vem hoje a público, tentar associar-me a um site e a uma notícia da qual eu, Mário Gonçalves, não tenho rigorosamente nada a ver com a mesma (sic)". Mário Gonçalves confessa ter feito uma publicação que dizia que o Ministério da Administração Interna "iria investigar o fotógrafo", mas verificou que a mesma se tratava de fake news, tendo imediatamente eliminado a publicação.



Mário Gonçalves escreve ainda: "Não sou apologista na divulgação de mentiras, nunca fui. Tentei sempre e tento, basear-me nas verdades e somente as verdades. Quando erro, admito e tento corrigir os erros. Ninguém é perfeito".



Numa outra investigação, o jornal Diário de Notícias descobriu uma mão cheia de sites que divulgavam notícias falsas. Todos os domínios encontrados estavam alojados num IP canadiano. O jornal encontrou ainda um site especializado em "criação e manutenção de sites, reestruturação de site já existente, desenvolvimento de páginas num ambiente profissional e atraente, optimização para motores de busca: Search Engine Marketing (SEM) e Search Engine Optimization (SEO), criação de imagens e banners, criação e manutenção de páginas em redes sociais" chamado Forsaken que esteve por trás de uma imagem de Catarina Martins em que se anunciava que a líder bloquista tinha um relógio no valor de vários milhões de euros. A notícia foi amplamente divulgada pelas redes sociais e tornou-se uma verdade absoluta para algumas pessoas, apesar de ser mentira. As redes sociais são o alvo perfeito para estas notícias, já que facilmente passam despercebidas por grandes públicos, mas incendeiam os nichos.



Notícias falsas antes da era das fake news

No "país irmão", várias notícias foram publicadas sobre Portugal que depois se mascararam como falsas. Em 2005, um cronista social do jornal Estado de Santa Catarina afirmou que o então-líder do Partido Socialista José Sócrates "mantém uma amizade intima para lá de estável - e coloridíssima - com o jovem e belo actor Diogo Infante".



Já em 1977, um panfleto de um artigo supostamente publicado em 1977 no jornal A Rua publicado em 1977 no jornal A Rua cita um texto alegadamente publicado no jornal brasileiro O Estado de São Paulo em Lisboa, onde um correspondente em Lisboa, Santana Mota, terá escrito que "Mário Soares afirmou publicamente haver uma só solução para o destino dos portugueses brancos ultramarinos – atirá-los aos tubarões". Mas nunca foi possível encontrar o dito artigo, nem confirmar em que âmbito foi dita a frase ou se foi mesmo dita. Mas a notícia voltou a ser amplamente divulgada aquando da morte do ex-Presidente da República entre grupos de saudosistas, de extrema-direita e extrema-esquerda.



Mas a notícia falsa mais bárbara terá sido propagada contra os comunistas: "Os comunistas comem crianças". Na Rússia de Lenine, entre 1921 e 1925, houve uma enorme crise de fome na União Soviética que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. A fome era tal que há mesmo relatos de canibalismo em algumas aldeias. O período é referido na Ucrânia como "Holodomor" ("Morte pela Fome").



No primeiro período da fome terão ocorrido milhares de casos de canibalismo, havendo mesmo rumores de que o Partido Comunista colocou cartazes que avisavam: "Comer os vossos próprios filhos é um ato de barbarismo". Estes relatos terão dado origem a rumores propagados pelo regime fascista de Itália e na Alemanha de Hitler, tendo inclusivamente chegado a Portugal, para gáudio do Estado Novo.



As notícias falsas nas eleições americanas

Recentemente as notícias falsas foram protagonistas de duas eleições presidenciais no continente americano: uma nas eleições dos EUA e outra no Brasil.



Donald Trump fez toda a campanha atacando os jornais que publicavam notícias alegadamente falsas que o faziam parecer mal. "Failing New York Times, Washington Post, CNN" afirmou dezenas de vezes, proclamando mesmo que a imprensa era inimiga do povo. O presidente norte-americano criticou centenas de órgãos de comunicação, deixando sempre de fora a Fox News, rede que lhe é favorável.



Mas pouco depois de Trump vencer, analistas começaram a aperceber-se de algo: havia milhares de notícias falsas que circularam na Internet a inventar coisas sobre Hillary Clinton e que terão ajudado a definir a intenção de voto dos eleitores. Muitas dessas notícias vinham do estrangeiro – principalmente d Rússia – e entraram pelo imaginário norte-americano através das redes sociais, espaço por onde maior parte dos habitantes dos EUA consome as suas notícias.



Já no Brasil, grupos de WhatsApp fizeram circular dezenas de notícias falsas de ambos os candidatos à presidência: Fernando Haddad e Jair Bolsonaro.