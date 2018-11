O site Gazeta Política lançou a notícia falsa de que "António Costa vai processar o autor da foto de Isabel Moreira" e a Internet parou. Autor assumiu que publicação "não corresponde à verdade" mas defende que quer "alertar as pessoas".

Depois de, na passada segunda-feira, a deputada do Partido Socialista Isabel Moreira ter sido "apanhada" a pintar as unhas durante o debate do Orçamento de Estado no Parlamento, surgiu uma notícia num site de fake news que tem circulado pelas redes sociais e envolve o nome de António Costa.

Na publicação da "Gazeta Política", o site refere que "António Costa vai processar o autor da foto de Isabel Moreira". A desinformação começou a circular e está a gerar indignação sobre o primeiro-ministro. "Ele não gostou da Brincadeira. Era o que mais faltava, não era?", é possível ler-se na "notícia", que já foi republicada noutros sites de fake news.

Apesar do nome – idêntico ao do primeiro jornal português, Gazeta – a página que divulga falsamente um suposto processo judicial não é um meio de comunicação. De acordo com o Diário de Notícias, não está registado na Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) nem tem qualquer identificação de possíveis jornalistas que trabalhem para o jornal.

O Diário de Notícias revela que o endereço da página remete para um provedor de serviços de alojamento online em Odivelas, registado em nome de uma empresa que acolhe domínio na internet, a Sampling Line, Lda – PTServidor. A empresa tem vários endereços russos e a Gazeta Política é apenas uma delas.

Além de informações falsas, estes sites copiam na íntegra conteúdos de jornais reais – como as colunas de opinião de João Miguel Tavares, no Público, de Helena Matos, no Observador, ou os comentários de Manuela Moura Guedes na SIC).

O jornal indica que, na mesma morada electrónica, está um site denominado "Folha do Mário". O dono do site é Mário Gonçalves, residente em Elvas, e o seu nome aparece como autor em um dos poucos textos assinados da Gazeta Política. Existem ainda mais cinco administradores da página, que vivem em Lisboa e Coimbra.

Em resposta ao Diário de Notícias, refere que não foi ele que iniciou o boato acerca de Costa e que chegou a escrever uma história parecida no seu site, referindo uma alegada investigação do Ministério da Administração Interna acerca do fotógrafo da Reuters, Rafael Marchante. Entretanto, o mesmo desmentiu essa notícia depois de ter "investigado" e eliminou a publicação.

Mas, ao mesmo tempo, a história que o próprio autor assumiu que "não corresponde à verdade", chegou a "mais de dez mil partilhas". Defende ao jornal que quer "alertar as pessoas", embora admita que se deva fazer com "respeito pela verdade".