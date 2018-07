Dias após ter dito que a União Europeia é inimiga do seu país, o presidente dos EUA afirmou que os seus pais nasceram na UE, o que é, como Trump diz, fake news. Segundo o The Washington Post, o pai do presidente norte-americano nasceu nos Estados Unidos, e, quando muito, pode ter sido concebido na Alemanha. O avô de Trump é que é alemão.

Trump justificou as suas críticas à União Europeia com a afectividade que tinha pelos países de origem dos seus pais. "Não se esqueçam que ambos os meus pais nasceram na UE, ok? A minha mãe na Escócia, e o meu pai na Alemanha. E você sabe que eu adoro esses países", disse o chefe de estado americano numa entrevista à CBS News, no domingo, dia 15 de Julho.

Na quinta-feira passada, Trump já tinha alegado isto, na conferência de imprensa de fecho da cimeira da NATO: "Eu tenho grande respeito pela Alemanha, o meu pai nasceu lá. Ambos os meus pais nasceram na UE, apesar de eles nos tratarem mal no comércio."

Como o The Washington Post escreve, o avô de Trump, Friedrich Trump, nasceu na Alemanha e em 1885 emigrou para os Estados Unidos. Friedrich voltaria à Alemanha onde conheceria Elisabeth, a avó de Trump, mas seria deportado, em 1905, por ter emigrado ilegalmente. O casal voltou para os EUA quando Elisabeth estava grávida do pai do presidente norte-americano.