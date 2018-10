O gestor de um site que colocou uma imagem falsa de Catarina Martins a circular, com um relógio avaliado em milhões, deu o nome de Paulo de Morais como referência.

O gestor de um site português que cria notícias falsas deu como uma das suas referências Paulo de Morais, professor universitário e membro da Frente Cívica. Reconhecido pelas suas denúncias contra a corrupção em Portugal, Morais assinala à SÁBADO: "Condeno sempre as notícias falsas, venham de onde vierem. Quanto às verdadeiras, as pessoas têm que exprimir o seu ponto de vista seja qual for. O primeiro valor é a verdade. O segundo é a liberdade de expressão."



No Facebook, circulou uma imagem de Catarina Martins com um relógio no pulso, avaliado em 20,9 milhões de euros. A líder do BE não tem qualquer relógio nesse valor, de acordo com o que fonte do partido indicou ao Diário de Notícias. A imagem foi posta a circular por um site português que, como outros que partilham informações falsas, estão sediados no Canadá. O site Direita Política tem o mesmo IP que uma empresa de Santo Tirso, a Forsaken, cujo dono é João Fernandes – membro do site.



Ao DN, Fernandes afirmou: "Pessoalmente tenho como referências os jornalistas Hernâni Carvalho e Ana Leal, o falecido Medina Carreira, Paulo de Morais e, em parte, o trabalho de alguns juízes e procuradores e a ideia será sempre de divulgar actos criminosos, de má gestão pública ou simplesmente denunciar aquilo que não só eu mas toda a equipa do Direita Política entende que não é correcto."



À SÁBADO, Paulo de Morais frisa que o problema de o seu nome ser usado em muitos sites e páginas de Facebook acontece há anos. "Há muito tempo, decidi nunca tomar qualquer atitude, na medida em que as pessoas que usam o meu nome em qualquer sentido, estão a praticar a liberdade de expressão", afirma. "Claramente, seja neste caso ou no que for, condeno a existência de notícias falsas."



Morais salienta ainda que as únicas vias que exprimem o seu verdadeiro ponto de vista no Facebook são as páginas de Facebook Paulo de Morais e Frente Cívica.