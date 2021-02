Face Oculta: Dirigente do PS apela à libertação de José Penedos

O líder distrital do PS/Coimbra, Nuno Moita, apelou, este sábado, para que "as autoridades competentes possam olhar para a situação" do ex-governante José Penedos, 75 anos de idade, a cumprir pena de prisão apesar de se encontrar demente.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Citado pelos jornais Nascer do Sol e Notícias de Coimbra, o advogado Carlos Domingos diz que o recluso "nem sequer tem consciência de que está preso".Sem pôr em causa "as questões judiciais" – o arguido cumpre pena de 39 meses de cadeia, condenado, no âmbito do processo Face Oculta, por participação económica em negócio –, Nuno Moita remete para "questões de respeito" pela dignidade do ser humano, assinalando que "existem outros mecanismos judiciais para fazer cumprir as sentenças".Por ocasião da emissão de mandado judicial, em Dezembro [de 2020], a ordenar a reclusão de José Penedos, o advogado Rui Patrício requereu modificação da pena e pediu um indulto.Antigo governante (foi secretário de Estado da Energia e da Defesa) e ex-presidente da REN - Redes Energéticas Nacionais, o arguido transitou do Estabelecimento Prisional de Coimbra para o da Carregueira e cabe ao filho Paulo Penedos (jurista) tratar-lhe da higiene pessoal, sofrendo o progenitor de incontinência urinária e de demência, além de o ajudar a alimentar-se.Pedro Miguel Martins, membro da Comissão Política Concelhia do PS/Coimbra, desabafou, através das redes sociais, tratar-se de uma reclusão "inadmissível, em termos humanos", devido à doença de que José Penedos padece.Ao perguntar "onde está a solidariedade para com o camarada", Pedro Martins, que sugere a prisão domiciliária, afirma constatar "com muita angústia e tristeza o silêncio de dirigentes do PS face a este atentado à dignidade humana".