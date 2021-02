O estranho caso do agente desconhecido

Em junho de 2018, Mauriti Cardoso surgia na imprensa regional de Leiria como um empresário de jogadores de futebol que queria fazer renascer o Grupo Desportivo "Os Nazarenos". Para isso contava com um nome de peso: Edmilson, ex-jogador do Sporting, FC Porto e Paris Saint-Germain, era apresentado como diretor técnico do clube que joga nos distritais de Leiria.



O que não se sabia era que ao mesmo tempo, Mauriti Cardoso estava a ser investigado pelo Ministério Público (MP) por tentar subornar atletas com um objetivo: levá-los a cumprir determinados objetivos para lucrar milhares de euros em apostas online. Ao fim de dois anos de investigação, em outubro do ano passado o brasileiro e o seu antigo sócio foram acusados de dois crimes de corrupção.



De acordo com os documentos disponíveis no processo, consultado pela SÁBADO no Tribunal de Sintra, a investigação começou após uma denúncia de um dos alvos dos subornos. Gustavo Cazonatti, então jogador do Real Sport Clube, contou às autoridades que no início de março desse ano, foi contactado por Mauriti Cardoso para obter determinadas marcas durante os jogos a troco de dinheiro. A 3 desse mês, pediu-lhe que no jogo do Real Sport Clube frente ao Famalicão, que militava na segunda liga, "ocorressem, pelo menos 12 pontapés de canto". Em troca, dar-lhe-ia 5 mil euros.