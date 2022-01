Nova sessão sobre extradição de João Rendeiro marcada para 27 de janeiro

Já começou a audiência no tribunal de Verulam, em Durban, na África do Sul sobre o processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro para Portugal. A próxima sessão sobre a extradição de João Rendeiro para Portugal ficou marcada para 27 de janeiro. À entrada da sala, João Rendeiro, que esteve doente nos últimos dias, tossiu um pouco e afirmou estar melhor.



O procurador encarregue do processo começou por referir o processo que pende sobre Rendeiro em Portugal, abordando ainda o pedido de fiança feito pela defesa, bem como o estado de saúde do ex-banqueiro. A PGR nacional enviou o processo para a África do Sul e a documentação já está a ser analisada pelo juiz encarregue do processo de extradição. Rendeiro já informou que não quer voltar a Portugal para cumprir a pena de 5 anos e oito meses de prisão a que foi condenado.



O ex-banqueiro teve febre e foi visto na quarta-feira por uma enfermeira na prisão de Westville, em Durban, África do Sul, segundo a advogada June Marks, que criticou a ausência de uma assistência médica mais abrangente por parte das autoridades locais, face à existência de um problema de coração. "Não sabemos o que o causou e não pudemos obter cuidados médicos adequados. Só lhe deram alguns comprimidos", disse à Lusa a mandatária de João Rendeiro, lamentando que não tenha sido realizado um teste de deteção do vírus SARS-CoV-2. "Deveria ter havido um teste, mas eles não lhe fizeram nenhum teste", disse, notando que o antigo líder do BPP tinha as duas doses da vacina contra a covid-19, mas não levou uma dose de reforço.