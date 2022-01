Defesa de João Rendeiro diz que julgamento terá lugar em junho

Ex-banqueiro do BPP verá a medida de coação revista em fevereiro, segundo a advogada June Marks. João Rendeiro foi presente a tribunal.

O julgamento sobre o pedido de extradição de João Rendeiro vai acontecer em junho e a medida de coação de prisão preventiva será revista em fevereiro, indicou a defesa do ex-banqueiro do BPP.



June Marks, a advogada de João Rendeiro, esperava ter acesso aos documentos a 1 de abril e ia propor que o julgamento fosse marcado para 13 de junho.



"Esperamos ter cópias dos documentos, de volta de Portugal, a 1 de abril", referiu a advogada June Marks aos jornalistas à porta do tribunal, segundo a agência Lusa.