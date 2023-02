Suspeito de raptar e sequestrar menor durante oito meses fica em liberdade

As mais lidas

O homem suspeito de ter raptado e sequestrado uma menor em Évora, durante oito meses, ficou em liberdade, com termo de identidade e residência.







Homem suspeito de raptar menor em Évora

A medida de coação foi conhecida esta quinta-feira, quando Carlos Conde foi presente ao Tribunal de Leiria.O homem ficou ainda proibido de contactar a menor.

Segundo apurou o CM, não foram encontradas razões para que o homem fosse detido enquanto aguarda julgamento.



Durante oito meses, a jovem raptada, natural de Leiria, passou os dias fechada numa moradia em Évora. Viveu praticamente confinada num quarto sem luz natural, a jogar online e a ver filmes num tablet. Durante todos esses meses, falou apenas com duas pessoas: o raptor, um empregado fabril, de 48 anos, e a mãe deste, de idade avançada e que as autoridades acreditam não ter noção do que realmente se passava na casa.



A jovem foi encontrada pela PJ após ter desaparecido em maio de 2022, levada pelo empregado fabril de 48 anos, que foi esta quinta-feira presente a juiz pelo crime de rapto. “Fisicamente está bem”, disse a mãe. “Falta saber resultados de testes e fazer perícias. Veremos daqui por alguns dias. Vai ser acompanhada por um psicólogo”, afirmou a mulher, ao CM.

