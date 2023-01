Luísa Araújo era chefe de gabinete da reitora, a amiga Maria de Lurdes Rodrigues (ex-ministra do PS). Nega envolvimento nos projetos de €33 milhões aprovados para o instituto pelo PRR, de que o marido foi mentor e sobre o qual ainda tem poderes de decisão (mas não no ensino superior).

Mulher do ministro da Economia passou a administradora do ISCTE

A relação umbilical entre Maria de Lurdes Rodrigues e Luísa Araújo ficou ainda mais próxima a 3 de janeiro de 2022, quando a primeira, na qualidade de reitora do ISCTE, nomeou a segunda administradora daquele instituto universitário. Luísa Araújo era desde 2018 chefe de gabinete de Lurdes Rodrigues. A promoção equivaleu também a um aumento salarial. Segundo o Regulamento dos Cargos Dirigentes do ISCTE, o cargo de chefe de gabinete é de direção superior de 2º grau (€ 3.879 por mês, segundo tabelas da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público). Passando a administradora, sobe à direção superior de 1º grau (€4.657/mês). O contrato é de quatro anos.