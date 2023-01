Empresa contrata ministro-sombra de Montenegro após conseguir ajustes diretos

Rui Rocha, vogal da direção do PSD e ministro-sombra de Montenegro para a segurança e proteção civil, foi contratado por uma empresa um mês depois de lhe adjudicar mais de 72 mil euros enquanto presidente da câmara de Ansião.

Um dos membros da direção do PSD e ministro-sombra de Luís Montenegro arranjou trabalho numa empresa – cerca de um mês depois de lhe atribuir dois ajustes diretos na autarquia que liderava. Nos últimos dois dias antes das autárquicas de 2017, Rui Novo Rocha, vogal da comissão política nacional do PSD e coordenador de segurança e proteção civil no Conselho Estratégico Nacional, adjudicou, enquanto presidente da câmara de Ansião, mais de €72 mil ao grupo S.N.S.V. Ora, cerca de um mês após deixar a autarquia, o grupo empresarial viria a anunciá-lo como novo CEO.