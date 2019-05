Além desse, os socialistas têm "o património das intervenções da FMI, já lá vão três", reclamando para a direita "o património das contas certas".



E depois citou o caso do SIRESP, a dívida e disse ter, PS e Governo, o "património do calote".



"Pede-se, contrata-se e não se paga", afirmou o eurodeputado e de novo primeiro na lista, apontando aos socialistas.



Nuno Melo ironizou ainda que "o verdadeiro cabeça-de-lista do PS às europeias é António Costa", remetendo Pedro Marques para um papel "formal" e lembrou que há, no atual Governo, pelo menos cinco governantes do tempo de José Sócrates, que os centristas têm acusado de levar o país à bancarrota, em 2011.



Aos simpatizantes, o eurodeputado afirmou que o CDS "é a única escolha de quem é de direita", da "direita democrática", lembrou que o PSD se tem reclamado do centro, o seu líder, Rui Rio, do "centro-esquerda" e já fez três acordos com o PS.



Rui Rio, afirmou ainda Nuno Melo, já "assumiu que em situações excecionais aceitaria viabilizar um governo", "trocam eleogios", PS e PSD.



"A isso, chama-se Bloco Cenral", disse.



Daí apresentar o CDS como um partido com uma postura clara, por não apoiar os socialistas, disse.



"A este PS só fazemos oposição, com contrário do que pode acontecer com o PSD", acrescentou.

