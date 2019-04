Na queixa entregue ao CNE, "o partido lembra que as campanhas eleitorais se regem pelo princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento, e que cabe a esta Comissão assegurar que isso aconteça".

O Aliança apresentou, esta terça-feira, à Comissão Nacional de Eleições (CNE) uma queixa relativa à "discriminação" de que diz estar a ser "alvo" por parte das estações televisivas, que não incluíram o partido nos debates sobre as europeias.



"Reduzir a representatividade política e social de uma candidatura ao facto de ter obtido representação nas últimas eleições é restringir a democracia e promover a desigualdade, sobretudo no caso de um partido novo, que nunca concorreu a eleições, disposto a debater a Europa e que por esse critério não o poderá fazer", critica, em comunicado, o presidente do partido.



Pedro Santana Lopes defende que "os partidos tradicionais têm de começar a debater com os novos partidos ideias e programas, também para defesa da democracia".



"A seguir o critério atual, e por absurdo, nas próximas eleições presidenciais o Presidente da República poderá ficar a debater consigo próprio", acrescenta.



