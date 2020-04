Estudo em casa: Costa garante que todos os alunos terão meios digitais no próximo ano lectivo

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, esta quarta-feira, que o projeto de telescola, Estudo em Casa, é uma ferramenta "para criar uma escola do tempo de hoje, que chega com os conteúdos e as tecnologias de hoje, à casa de cada um", apesar dos professores "não terem abandonado os seus alunos". Numa visita aos estúdios na RTP onde o projeto é gravado, o líder do Executivo disse também que a necessidade de dar este passo surgu por se saber que "há um conjunto de alunos que não tem acesso a plataformas digitais e por isso era necessário criar uma ferramenta que chegasse mesmo a todos".



Elogios aos professores foram deixados também pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que explicou ainda que o Estudo em Caso é um conjunto de "blocos pedagógicos, temáticos, que vêm acompanhados de um guião que estará disponível para todos os professores poderem complementar". "Os professores são os verdadeiros artífices tanto deste milagre como de todos os milagres que estão a acontecer lá em casa todos os dias", referiu.



A pandemia da covid-19 já causou mais de 126 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo atualmente os Estados Unidos o país que regista o maior número de mortes e de infetados.

O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados. Portugal tem 567 mortos relacionados com o covid-19 e 17.448 casos positivos.