Carlos Rosa acabara de regressar a Alqueidão da Serra, depois de mais de 2 anos na guerra do Ultramar. Mas agora na sua aldeia, o professor primário de 25 anos reencontrava os mesmos meninos "mal agasalhados" e que, se levavam merenda para a escola, essa pouco mais era do que "um bocadinho de pão". De manhã esses alunos de 10, 11 anos, ajudavam os pais na lavoura, que apenas lhes dava pouco rendimento permitia apenas subsistir. Ao início da tarde, sentavam-se nas carteiras dos frios anexos da escola primária e aprendiam português, matemática, francês ou história com as lições em direto na RTP.

Se o prior não tivesse insistido para colocar o posto 245 da telescola, a grande maioria não teria ido além do ensino primário, acredita o docente aposentado, atualmente com 70 anos.