As gravações da telescola já arrancaram na RTP, em Lisboa, no mesmo estúdio que habitualmente recebe o concurso 'O Preço Certo'. De resto, ao que o Correio da Manhã apurou, parte da equipa do formato apresentado por Fernando Mendes, nomeadamente técnicos de estúdio e régie, está envolvida no projeto denominado #EstudoEmCasa, cujas emissões começam na segunda-feira, dia 20, às 09h00, na RTP Memória, disponível no cabo e na Televisão Digital Terrestre (TDT).