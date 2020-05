Covid-19: Eu também vejo as aulas na televisão

Fernando Pires não está com os netos há mais de um mês. O impacto é grande. "Via o mais novo todos os dias, porque o recreio da escola fica nas traseiras da minha casa", conta à SÁBADO. "O mais velho, de 16 anos, vinha cá almoçar e às vezes até passava cá a noite." A pandemia separou-os, mas as aulas na televisão, o Estudo em Casa, vieram reaproximá-los.

Desde o dia 20 de Abril que Fernando Pires senta-se à frente do televisor para assistir às mesma aulas que o neto Tomás. Português, Matemática, e Estudo do Meio e Cidadania para o 3º e 4º ano, todos os dias entre as 10h20 e as 11h30. "Depois fazemos uma videochamada e falamos sobre as aulas. Da última vez ficámos uma hora ao telefone", conta o avô.