O antigo Presidente da República Ramalho Eanes fez um apelo aos mais velhos em entrevista à RTP. "Se for necessário, oferecemos o ventilador ao homem que tem mulher e filhos", defendeu Eanes.Para o antigo Presidente da República, a crise provocada pelo coronavírus não vai acabar agora e por isso é importante cumprir as recomendações do Governo. "É necessária uma vacina. Mesmo que apareça, na melhor das hipóteses no fim do ano, vai demorar depois meio ano [ou] um ano a ser produzida em quantidade", disse.