O mundo académico, sendo feito por pessoas, sofre também das consequências do Covid-19. Há relatos de centenas de ensaios que foram abandonados ou suspensos porque os cientistas têm de ficar em isolamento em casa, ou porque não é seguro fazer ensaios com voluntários que podem estar infetados. No dia 23 de março, a Science trazia um artigo sobre os milhares de ratinhos que estão a ser mortos nos laboratórios porque os investigadores, ou ficaram doentes, ou têm de ficar em casa. E a 27, a francesa L’Obs contava que os ratos que restam não servem para testar a vacina da Covid-19 porque são resistentes ao vírus. A solução: ratos geneticamente modificados, os ACE2, hoje muito disputados por laboratórios e investigadores de todo o mundo.

E depois há problemas com os animais onde se testam as vacinas. "Um laboratório está à procura no congelador esperma arquivado de [ratos] camundongos suscetíveis ao vírus SARS [que partilha 85% do código genético deste novo coronavírus]. Outro está a anestesiar furões, para que não espirrem quando o novo coronavírus for esguichado nas narinas. Outros ainda estão a infetar macacos, saguis e macacos verdes africanos", escrevia a Stat. Ou seja, está difícil encontrar animais que sejam suscetíveis ao vírus.

Jaime Nina já nos tinha falado disso. "Não está a ser fácil. Havia uma grande esperança nas vacinas, mas na semana passado o NIH (National Institute of Health) publicou uma avaliação geral do desenvolvimento das vacinas e foi um enorme banho de água fria para toda gente, porque está mais atrasado do que se pensava, principalmente porque não há um bom modelo animal. Quando há uma doença que também é dos ratinhos, é uma maravilha. Agora os ratinhos aparentemente são resistentes a este vírus e até ao momento não foi encontrado um bom modelo animal. Está-se a tentar uma lista enorme. Pode-se usar em chimpanzés, que são tão suscetíveis como nós, o problema é que são caríssimos. Fazer um ensaio com um número significativo de chimpanzés é coisa para ter seis ou sete algarismo antes do símbolo do euro. Depois, é um animal demasiado consciente e inteligente. A maioria dos investigadores, eu incluído, vê grandes problemas em inocular um chimpanzé com um vírus potencialmente fatal."