Mãe de 29 anos raptou a filha de oito anos, que estava à guarda da avó, em Sesimbra.

A Polícia Judiciária de Setúbal localizou e deteve, esta terça-feira, em França, uma mulher de 29 anos que raptou a filha há três anos, na zona da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra. A criança, na altura com 8 anos, estava à guarda legal da avó e a mulher fugiu com a menina.



Passou por vários países europeus e chegou a ameaçar fazer mal à filha caso a família não lhe desse dinheiro e não abdicasse da guarda da menina.



