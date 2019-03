O Presidente da Federação Nacional de Sindicatos de Polícia (FENPOL) teve de receber assistência médica "dada a evolução da sua debilidade física".

O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Policia (FENPOL) que iniciou uma greve de fome na passada terça-feira, teve de ser evacuado pelo INEM na madrugada de sábado. Na página de Facebook do sindicato, foi informado que Peixoto Rodrigues teve de receber assistência médica "dada a evolução da sua debilidade física".



"Informamos que o colega Peixoto Rodrigues foi evacuado pelo INEM para unidade hospitalar há momentos, dada a evolução da sua debilidade física", lê-se na publicação na rede social. Não se conhecem mais detalhes.



O sindicalista, que esteve quatro dias em greve de fome até ser hospitalizado, prometeu que faria uma greve de fome por "tempo indeterminado" em defesa dos profissionais da polícia e até o Governo dar resposta às várias reivindicações, exigindo uma resposta concreta face aos problemas que afetam a classe. Em declarações à Renascença, Rodrigues avisou que só abandonaria a greve "por motivos de saúde".



"É uma ação programada e planeada, que não é contra ninguém, mas sim a favor da PSP. Os polícias fazem parte de um corpo especial da administração pública e são dos poucos que não têm direito à greve. Há várias reivindicações em cima da mesa que são do conhecimento do Ministério da Administração Interna desde o ano passado e sem qualquer tipo de resposta ou de início de negociação", comentou o presidente da federação à agência Lusa.



A polícia está a contestar o incumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que condenou o Estado a pagar os suplementos remuneratórios desde 2010 durante os períodos de férias. Outra das exigências é o aumento imediato do suplemento por serviço nas forças de segurança, bem como a indexação dos suplementos de serviço, partilha, turno, piquete e comando à remuneração principal de cada elemento policial.



Com Lusa.