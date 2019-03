A ASFIC/PJ considera que o envelhecimento dos quadros é um dos grandes desafios da PJ. A Direção Nacional lembra que concurso vai trazer novos inpectores para campo.

Os Balanços Sociais da Polícia Judiciária até 2018 - referente ao anos de 2017 - mostram que esta força de segurança está mais envelhecida do que em qualquer outro ano desde 2012. A existência de inspectores cada vez mais velhos e o reduzido número de novos inspectores leva a que a idade média continue a aumentar ano após ano. E esta realidade preocupa Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ), que teme que a Polícia Judiciária (PJ) perca a sua capacidade de resposta. Mas a Direção Nacional da PJ diz que situação já não é igual àquela que vem descrita neste relatório.



De acordo com o relatório de 2018, a idade média dos operacionais aproximava-se dos 49 anos, enquanto em 2012 não excedia os 46. Mas esta situação pode estar prestes a alterar-se, pois em abril vão entrar nos quadros da PJ dezenas de novos recurtas que concluíram o curso. O curso, com a duração de quatro anos, estava aberto a recrutas entre os 21 e os 30 anos, o que quer dizer que muitos dos novos agentes terão uma idade inferior à idade média naquela polícia. Estas novas entradas irão ainda baixar a idade de antiguidade nesta força policial que em 2017 se saldava nos 22,77 anos de casa, em média.



Mas, no entender de Ricardo Valadas, o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, o concurso que terminou recentemente não é suficiente para colmatar as dificuldades que a PJ enfrenta com o envelhecimento dos seus agentes. O inspector judiciário explicou à SÁBADO que neste momento a questão das idades é extremamente importante e tem sido uma das bandeiras de combate dentro da força policial já que não estão a ser renovadas as gerações de inspectores.



"O rejuvensicmento desta polícia, que lida com criminalidade grave e organizada, é bastante importante na medida em que são sempre precisas abordagens dinâmicas" e novos recrutas acabados de sair da universidade podem trazer essa dinâmica que é tão importante. "Todos os anos há aposentações, pessoas a sair para o privado e nós queremos trabalhar mais e melhor e não conseguimso. Sabemos que conseguimos fazer mais e melhor e não temos condições para isso porque nos faltam os recursos."





Esta Polícia Judiciária é só para velhos A grande maioria dos operacionais da Polícia Judiciária têm entre os 40 e os 60 anos mostram os Balanços Sociais referentes aos anos de 2012 a 2017. Em 2017 não havia um único profissional com menos de 30 anos na PJ. - Portugal , Sábado.





"Há muitos inspectores que estão a sair por chegarem à idade de reforma ou por outros motivos e que não estão a passar os conhecimentos adquiridos ao longo de anos a novos recrutas porque eles não existem", explicou o inspector, acrescentando ainda: "Um concurso de cinco em cinco anos não é suficiente para suprimir as saídas que temos verificados na polícia, quer seja por terem chegado à idade de reforma quer seja por estarem a sair para os privados".



E o que motiva essa saída para os privados? A questão salarial é um dos pontos que a ASFIC/PJ reforça, lembrando que o salário não é atrativo para muitos dos trabalhadores que acabam por sair ainda antes dos 40 anos, por prospostas no setor privado que são mais aliciantes. "Há pessoas paradas há mais de dez anos sem qualquer tipo de alteração remuneratória", reforça Ricardo Valadas que diz que esta fraca progressão salarial, aliada à falta de concursos, é responsável pela falta de recursos jovens dentro da PJ. "As franjas mais velhas têm ficado até mais tarde, mas os que têm até 40 anos optam por outras carreiras."



Mas esta responsabilidade não é imputada unicamente à Direção Nacional que merece inclusivamente elogios rasgados por parte da associação sindical. "Com a nova direção tem havido alterações positivas, até porque eles estão sob grande pressão. Pressão de adquirir novos equipamentos, de contratar jovens e de lançar concursos", diz o inspector Valadas que considera que existe uma tentativa de suprimir as dificuldades que a PJ teve nos últimos anos.



Além das novas admissões decorrentes do último concurso, há ainda conversações com o Ministério da Justiça para o lançamento de um novo concurso ainda durante este primero semestre de 2019. "Palavra da senhora ministra", garante o inspector que informa ainda da necessidade que há de ser imediatamente lançado um novo concurso para 2020.