Habitualmente com muitas pessoas a assistir, a abertura artificial da Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, e da Lagoa de Melides, no concelho de Grândola, ambas no distrito de Setúbal, é de "extrema importância para os ecossistemas e gestão dos recursos hídricos", sublinhou o responsável.



A operação, que consiste na abertura de um canal entre o corpo lagunar e o mar, com "recurso a maquinaria pesada" e "escavado abaixo da cota de fundo", é coordenada pela APA em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a colaboração da Capitania do Porto de Sines.



"Escolhe-se o alinhamento do canal preferencial de escoamento da água para o mar, através de meios mecânicos, para se tornar mais rápido o processo que se fazia há alguns séculos com recurso às juntas de bois e a pás", relatou.



A APA prevê que o rompimento da barra arenosa, que separa do mar o corpo lagunar da Lagoa de Melides, em Grândola, aconteça entre as 14:30 e as 15:30, estando previsto entre as 15:30 e as 16:00 a conclusão da abertura da Lagoa de Santo André, em Santiago do Cacém.



Este ano, devido à falta de chuva, segundo André Matoso, a Lagoa de Santo André "tem menos água acumulada", prevendo-se, por isso, que "o volume de água que vai ser transferido para o mar seja menor do que nos anos anteriores".



"Do ponto de vista da espetacularidade, quem se deslocar à Lagoa de Santo André para assistir à abertura certamente não terá a oportunidade de ver a mesma quantidade de água de outros anos, mas mesmo assim vai ser importante a renovação da massa de água", frisou.



O baixo nível da água da zona lagunar permite antever que o canal, entre a Lagoa de Santo André e o mar, esteja aberto durante um período mais curto do que no ano passado.



"No ano passado, o canal manteve-se aberto durante algumas semanas, mas depende de muitos fatores como a chuva, a quantidade de água que sai da lagoa e do estado do mar, que pode encarregar-se de fechar rapidamente o canal, embora esteja prevista nova reabertura caso isso aconteça", esclareceu.



A ligação da lagoa de Santo André ao mar é igualmente aproveitada pelos surfistas locais que não perdem a oportunidade de surfar a onda estática criada pelo encontro das águas.

