A Polícia Judiciária organizou uma cerimónia para aceitar 120 inspetores estagiários. Mas já está a pensar nos outros 140 que podem chegar nos próximos semanas.

A Polícia Judiciária vai abrir a porta a 120 inspetores estagiários esta terça-feira. A entrada destes novos recursos "é um momento essencial" para esta força que, nos últimos anos, tem assistido a um envelhecimento progressivo e constante dos seus quadros, explica o diretor-nacional adjunto da PJ Carlos Farinha.

No entender do alto-quadro da PJ, o ingresso destes novos inspetores estagiários representa uma inversão dum ciclo que se tem vindo a verificar naquela força. Mas há mais novidades no que toca à contratação e rejuvenescimento da tropa.

"No momento em que realizamos a cerimónia de aceitação de 120 inspetores estagiários, está também a decorrer um curso para 40 outras pessoas ingressarem na Polícia Judiciária e está por dias a publicação em Diário da República o lançamento de um novo concurso para 100 pessoas", revelou Carlos Farinha em declarações à SÁBADO.

Fazendo as contas poderão ser 260 os novos elementos a integrarem as equipas da Polícia Judiciária em pouco mais de um ano, depois de anos sem novas admissões em larga escala. E sendo que os recursos da investigação criminal andam à volta dos 1.000 efectivos, este novo reforço é na ordem dos cerca de 25%.

Mas estas novas contratações não são importantes só em termos quantitativos, no entender do diretor-nacional adjunto. "Há também um reforço qualitativo bastante importante", na medida em que os novos agentes são mais novos - "muitos deles terão menos de 30 anos" – e representam uma nova geração nesta força policial. "É essencial para a PJ ter uma cultura de continuidade geracional em que os mais novos aprendam com os mais velhos" e que os mais novos dinamizem as coisas de forma a motivar os agentes mais velhos.

"Com estas novas entradas de recursos humanos, a PJ vai ter uma nova vivacidade e vibração que são essenciais ao bom funcionamento", esclarece Carlos Farinha, acrescentando ainda que os novos recursos vão ser muito importantes para reforçar a capacidade de investigação daquela força. "Temos como objetivo principal aumentar e melhorar a nossa atuação, quer seja em crimes de violência, na criminalidade sexual, no cibercrime, crimes financeiros… Queremos melhorar na investigação a todos os tipos de criminalidade"

Ainda relativamente ao envelhecimento entre os quadros da Polícia Judiciária, Carlos Farinha lamenta que durante anos não tenham sido contratados novos elementos para a Polícia Judiciária. Um dos problemas foi a morosidade deste concurso que durou quatro anos e meio.

"Estes novos estagiários tinham entre 21 e 30 anos aquando do concurso, mas ele foi há quatro anos e meio, o processo foi muito moroso. Têm agora idades muito próximas dos 20 e muitos, perto dos 30. Mas não deixa de ser uma faixa jovem e rejuvenescedora", assegura o diretor-nacional adjunto.

Para o final, Carlos Farinha deixa ainda um desejo: "Depois deste concurso queremos entrar em velocidade cruzeiro de contratação de recursos humanos. Estes 260 eram absolutamente essenciais par equilibrarmos as contas, agora é preciso continuar a rejuvenescer".