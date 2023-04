Espião russo queria ter nacionalidade portuguesa

Um mês antes de ser impedido de entrar na Holanda e reenviado de volta ao Brasil, onde viria a ser preso e condenado a 15 anos de prisão por fraude documental, Sergey Cherkasov, um espião do GRU, dos serviços de informações militares russos, tinha um plano: obter a nacionalidade portuguesa para se candidatar a um lugar definitivo no Tribunal Penal Internacional, em Haia, onde tinha sido admitido para um estágio não remunerado de seis meses. Foi essa a conclusão a que chegou o agente do Federal Bureau of Investigation (FBI) que analisou os documentos e emails apreendidos a Cherkasov no Brasil e que, no fim do mês passado indiciou o russo por crimes de espionagem cometidos nos Estados Unidos.