Erros deles, má fortuna, pedidos ardentes: a herança pesada da Santa Casa

Em 2020, a data do último relatório e contas publicado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o número de dirigentes da instituição tinha crescido 50% em seis anos – um ritmo quase igual ao do número de chefias no mesmo período. Na Santa Casa, quem está nestes cargos não é despedido e a categoria vai acumulando titulares. Como os dirigentes têm direito a um lugar de estacionamento, mas já não há lugares suficientes na sede, a instituição paga milhares de euros em avenças nos parques de estacionamento próximos, explica uma fonte conhecedora da Santa Casa.