Ana Jorge afastada da Santa Casa. 'O Provedor preferiu uma amiga pessoal'

A médica e ex-ministra da Saúde do PS Ana Jorge estava desde 2016 à frente do projeto de transformação do antigo hospital militar da Estrela, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), numa unidade de cuidados continuados. Na hora de saída, deixa críticas diretas à gestão do atual provedor, Edmundo Martinho.

A unidade de missão que chefiava há cinco anos, por convite do então Provedor Pedro Santana Lopes, foi informada pelo atual Provedor de que não teria lugar nos órgãos de gestão da futura unidade de saúde, que deverá estar a funcionar ainda este ano. A saída já foi de resto noticiada pelo jornal Sol. A ex-ministra deixou uma carta de despedida, a que a SÁBADO teve acesso, e que endereçou a quem com ela foi trabalhando nos últimos anos, em que faz questão de deixar claro que foi retirada do projeto e que foi isso que levou a que batesse com a porta.

Quem conhece o processo, no entanto, não estanha a decisão de saída. Internamente, são conhecidas as divergências entre Ana Jorge e o Provedor. A ex-ministra queixava-se por vezes de incapacidade de decisão, de falta de capacidade de gestão e de empenho no projeto. Em declarações à SÁBADO, questionada sobre se já havia divergências anteriores, assume-o: "Já." E concretiza: "O sr. Provedor era o meu superior hierárquico direto. No entanto, de setembro último a maio [até à saída] reunimos apenas duas vezes, sempre a meu pedido. Das duas vezes, enviei previamente a agenda, mas quando cheguei à reunião ele nem sequer tinha resposta para as questões que tinha colocado, nem tinha ido ver…" Não atribui a omissão a falta de empenho: "Acho que era antes uma forma de me dizer eu não me queria lá."