O funeral de Freitas do Amaral, fundador do CDS-PP e antigo ministro, ocorre este sábado em Cascais. Em 2008, Freitas do Amaral deu uma entrevista de vida à SÁBADO. Recorde-a.Tem pena de não ter chegado ao topo do Estado – e em 1986 esteve quase – ou do Governo. Por três vezes disse não: a Marcello Caetano, Almeida Santos e Francisco Sá Carneiro. E conta como e porquê no livro Memórias Políticas II(1976-1982), a Transição para a Democracia.E o Viriato também é. E mais duas que tenho já escritas, mas que não deixo representar, pelo menos por enquanto. É tudo àvolta do poder. Senti o fascínio, o peso, asolidão do poder. E hoje sinto o desgosto de não ter podido continuar mais algum tempo. Queria ter continuado até 2009. Infelizmente, tive de sair, directo para um hospital, para uma operação muito complicada. Os médicos disseram-me que mais seis meses sem ser operado e teria ficado paralítico, sem possibilidade de cura. Mas tenho pena de ter tido de sair nessa altura, e tenho pena, hoje, de não ter condições para, noutra função qualquer, poder regressar a uma coisa de que gosto. Mas a vida é o que é.Tenho. Consegui chegar ao topo de uma eleição muito renhida, para presidente da Assembleia Geral da ONU. Isso deu-me satisfação. Mas tinhamais satisfação se tivesse chegado ao topo do Estado oudo Governo em Portugal. Apesar de tudo, tenho a noção de que prestei serviços ao meu país. E isso chega-me.Houve dois momentos surpreendentes: essa proposta de Almeida Santos – e se a fazia era porque estava convencido de quenão ia contra o pensamento de Mário Soares – aos 36 anos; e o convite de Sá Carneiro, quando eu tinha 38 anos, para ser candidato à Presidência da República pela AD. Se calhar perdi as grandes oportunidades da minha vida, mas ainda hoje acho que fiz bem em recusar, não me sentia preparado para uma coisa nem para outra.Senti, na primeira volta das presidenciais. Por um triz podia ter ganho na primeira volta. Na segunda não, tive a intuição de que, se ganhasse, era na primeira. E quando viaqueles comícios gigantescos, pensei: "Se isto não dá uma vitória, então o que é que dá?" Depois não se confirmou. O António Capucho, que esteve na campanha, disse mais tarde ao Luís Beiroco, secretário geral adjunto do CDS, que tinha feito as contas e que, se todas as pessoas que votaram em mim na segunda volta tivessem votado na primeira, teria ganho na primeira volta.Era. Eu senti a tentação. Apetecia-me aceitar. O convite era para a Justiça. Mas ele só me convidou em 1973 e nessa altura, mesmo entre os seus amigos pessoais, já não havia esperança de que se fizesse qualquer evolução, as reformas tinham parado.Não, mas não percebi. Uns dias depois de uma revolução militar, a gente não sabe muito bem ao quevai. Quando na sala de espera vejo Cunhal, Pinto Balsemão, Mário Soares e outros, fico mais sossegado: prender não é com certeza! Na reunião, disseram-nos: "Estão aquios que nós considerámos representativos de partidos existentes ou a riar." E eudisse: "Mas eu não vou criar nenhum partido." Mas eles disseram que éramos, eu e o dr. Alberto Xavier – tínhamos sido chamados os dois –, os "representantes do que poderá ser um partido liberal".Não, saímos dalisem intenção de fazer nenhum partido. Se tivesse dito sim e entrado parao primeiro Governo provisório, outro galo teriacantado. Não seríamos os perseguidos, os outsiders. Mas não percebi isso. E o Amaro da Costa, a quem contei tudo nessa noite, também não teve essa intuição. Aliás, a questão que se nos levantou foi: entramos para o PPD? Até ao dia em que o Almeida Bruno foiaminhacasae disse que tinha falado com o Presidente Spínola e que ele o mandou dizer: "Têm mesmo de fazer um partido. O PPD diz que é de centro-esquerda, então onde é que está a direita ou o centro-direita?" Aí pensámos: "Alto, que isto está a mudar de figura."Senti. Não por mim. Graças a Deus nunca tive medo da morte, é da minha formação cristã. Mas senti medo pelas 600 e tal pessoas, quase 700 que lá estavam.Embora não muito. Mas elevei o pensamento a Deus. Houve um momento terrível. Alguém disse que eles estavam praticamentea furar a barreira. E pedi ao microfone que as pessoas fossem para os anéis superiores. E há um casal idoso, de meios rurais ali doNorte, que passa, ele pára e diz assim: "Ó professor, agora é que se vai ver o que você vale!" Senti um arrepio na espinha. Acaboutudo bem, mas foram horas difíceis.Não hesitei na resposta a dar, mas sentia que, ao dá-la, não representava a opinião de todas as pessoas, nem talvez a maioria do CDS. Mas foi daqueles momentos em que tem de se decidir sozinho.Talvez os convencesse aaceitar, mas sei que haveria resistências, votos contra, que uns diriam que nos impediria de ter a maioria absoluta. A verdade é que a sociedade portuguesa reagiu de maneira muito diferente daquilo que ouvíamos quando íamos a casa dea, b, ou c: "Que horror, esta situação"... Na altura nem havia a expressão união de facto. Dizia-se concubinato. Mas votou toda a gente nele, do centro e da direita! Eu um ano depois, em que ele aparecia com ela nas recepções oficiais, mais 2,5 por cento de votos!Nunca, achei que era um assunto delicado. Mas sei que ele soube e fez grandes elogios a mim e à minha mulher. Acho que foi a partir daí que passou de parceiro afectuoso a verdadeiro amigo. Os dois, aliás. A amizade da Snu com a minha mulher acentuou-se. E–no livro não conto isso – depois de Sá Carneiro me ter proposto ser candidato presidencial, e durante algumas semanas, quando estávamos os quatro, mais do que uma vez a Snu disse à minha mulher: "Ah, quando vocês estiverem em Belém, então vamos fazer assim e assado..." Era uma coisa que os dois tinham falado, que desejavam, e de que ela não teve pejo em falar com a minha mulher.A partir do momento em que eu lhe disse que não, ele nunca mais insistiu. Com ele, um sim era um sim, um não era um não.Achei que naquela noite não deveria sentar-me ali. Mas a minha formação jurídica ajudou: isso é um sentimento pessoal, muitobonito, mas temos um país decapitado, pode haver perturbações da ordem e tem de haver um homem ao leme. E só há se tu te sentares – eu quando falo paramim trato-me por tu – na cadeira do primeiro-ministro.Não. A primeira pessoa que me manifestou total confiança para o período em que estivesse naquelas funções foi Francisco Pinto Balsemão, honra lhe seja feita.Hoje penso que foi um erro. Mas nunca me ocorreu, na altura, que se pudesse perder.Estou convencido dequenos primeiros dias e meses houve uma espécie de consciência colectiva, tácita, de que, se se descobrisse quefora atentado, podia haver uma guerra civil. A loucura que as pessoas do PSD e depois do CDS tinham por Sá Carneiro era do domínio do passional. E havia muita gente que gostava de métodos fortes.Quando a Assembleia da República começa a publicar relatórios em que há "n" indícios de atentado, aí houve pura teimosia corporativa, da PJ e do MP, e dos tribunais: "Agora não podemos dar a mão à palmatória e dizer que andamos todos enganados cinco ou 6 anos."Nunca. Foio único momento. Tive uma catarse, que não tinha tido antes, e veio tudo cá para fora. E foi um choro franco e aberto, não foi uma coisa contida. Mas consegui repor-me rapidamente. E o que ela disse ajudou-me, muito.Evidentemente, a derrota nas presidenciais. Quem me ajudou muito, na altura, foi o André Gonçalves Pereira, que me telefonou navéspera de se saberem os resultados da segunda volta. Contou-me que conhecia a última sondagem, séria, e que dava 49/49. Edisse-me: "Acho que se deve preparar quer para a vitória quer para a derrota. Para a vitória, é pensar o que vai dizer e o que vão ser os seus primeiros passos. E para a derrota, é perceber que se não ganhar não é culpa sua, é apenas porque houve mais portugueses que queriam o outro candidato do que os que o queriam a si, é aritmética." Depois deste telefonema acalmei muito.Na altura tive um certo desgosto, mas não tive sofrimento. Tive seis meses depois. Fui-me abaixo, não tive uma depressão em sentido técnico, mas estive em baixo, down. Na altura não. Até porque, a seguir àquele dia, recebi quase seis mil cartas, semana após semana... que eram, por um lado, de fazer chorar e, por outro, de consolar a alma. Isto consola. Respondi a todas, uma a uma. O texto era o mesmo,mas a assinatura era feita por mim. Isso ajudou-me. Quando isso acabou e não tinha nada que fazer, senti um grande vazio. Cavaco Silva convidou-me, oito dias depois das eleições, para ocupar o lugar, que estava vago, de embaixador de Portugal em Washington. Mas recusei, com pena.Na altura um filho nosso estava muito doente. E não o podíamos levar nem deixá-lo cá sem nós. Mas acho que me tinha feito bemter estado dois ou três anos fora daqui.Não é a minha principal preocupação. Tive a sorte de nunca ter passado por situações difíceis e de a partir do meu doutoramento omercado apreciar os meus pareceres e me pagar bem.Tenho uma tabela com várias categorias. Variam, se quem mo pede é uma pessoa individual, uma entidade colectiva, se é uma autarquia grande ou pequena, se é uma empresa, se é portuguesa ou multinacional... Ultimamente, acrescentei uma categoria maiscara. Se é para usar o meu nome no plano mediático – como aconteceu com o parecer do futebol – ou se é só para mostrar aos juízes de um tribunal.Não foi o maior, mas foi um bom parecer. Mas há um pouco a ideia de que os professores de Direito ganham fortunas. Um bom parecer médio pode custar 25 mil euros, mais IVA a cargo do cliente. Mas já dei pareceres por mil ou 1500 euros, a juntas de freguesia ou câmaras municipais pequenas. Mas nunca vai acima dos 50, 60 mil euros. Ao passo que um escritório de advogados,por fazer uma privatização, pode levar1 milhão de euros. Agora, comparado com o que ganha a média dos portugueses, é obviamente uma situação privilegiada. Mas não esbanjo. Gasto em viagens, livros, concertos e óperas, a música clássica é a minha grande paixão. E tenho sido em relação a muitas pessoas e instituições um mecenas permanente. Um museu em Guimarães, a Biblioteca Nacional, o Orfeão X, a fundação Y, que gere uma escola com crianças com deficiência... Pedem-me, e eu dou, e nunca deduzo nos impostos.Entendo que o facto de ser mecenas de algumas causas não deve prejudicar o Estado.Nunca houve dúvidas nemacusações. A minha mulher acompanhou-me sempre, mas nunca foi do CDS.Nunca perguntei e ela nunca me disse.Sim. Há mais intolerância hoje do que nos primeiros anos do regime democrático em Portugal. Não se aceita que as pessoas sedesviem do carimbo que lhes puseram. O Freitas é de direita, não pode estar num governo PS.Eu defendia que ela devia usar o nome de Freitas do Amaral porque vendia mais. E ela dizia: "É por isso que não o quero usar."Não. Também já foi director da Maxmen, que era muito mais ousada em termos de fotografias de mulheres e eu nunca... Eusou muito liberal. E não tenho nada a ver com isso. Fiquei foi muito chocado quando num tribunal, por causa de um processo por causa do nome da revista, um magistrado lhe perguntou: "O que é que o seu pai acha de você dirigir uma revista de mulheres nuas?" E ele respondeu: "Não sei, ele nunca mo disse e eu nunca lho perguntei." Sigo com muito orgulho o percurso de todos os meus filhos.