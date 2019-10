ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Chama-se Quinta da Aveleira e está à venda na Remax por €499 mil . Foi posta no mercado há um ano por um preço a rondar 1 milhão de euros. A casa dos Freitas do Amaral (desde 1960) tem 11 hectares, três deles para cultivo (essencialmente vinha), e 600 m2 de construção. A casa principal precisa de obras e há autorização para construção de uma segunda casa.Sendo uma família da situação (davam-se inclusive com Salazar), o principal visado das forças revolucionárias do 25 de Abril foi o patriarca, Duarte Amaral, que decidiu ir viver para a quinta de Guimarães. No 28 de setembro de 1974, a casa – onde também estavam os filhos de Freitas do Amaral – foi cercada. Domingos Amaral tinha 7 anos e viu "homens de metralhadoras a entrar pela casa adentro, a revistarem a casa", contou ao Sol em 2016. Procuravam uma pretensa reunião de conspiradores contrarrevolucionários. Mesmo não encontrando nada, Duarte recebeu ordem de prisão. A quinta tornou-se um refúgio de férias e quadras festivas – foi aqui o casamento da filha mais velha, Filipa Amaral. Freitas usava-a também para trabalhar e escrever.