Presidenciais 1986: O duelo entre Freitas do Amaral e Mário Soares

Freitas do Amaral: ostracizado à direita e esquerda, o seu caminho era prá frente Morreu Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Na política foi da direita à esquerda, o que lhe causou dissabores nos dois lados da barricada. Fundou o CDS e chegou a ser primeiro-ministro interino depois da morte de Francisco Sá-Carneiro, em 1980.

O Bloco Central caiu em 1985, depois da morte súbita de Mota Pinto e a ascensão de Cavaco Silva a líder do PSD. O desgaste do Governoera tão evidente que a primeira sondagem para as Presidenciais de 1986 – nas quais Mário Soares era candidato – lhe dava apenas 8%. À direita tinha Freitas do Amaral como adversário, com o apoio do PSD e do CDS. A esquerda estava dividida entre Lourdes Pintasilgo e seu o ex-amigo Salgado Zenha, apoiado pelo PCP e o PRD, de Ramalho Eanes. Soares não acreditava que Zenha fosse capaz de avançar contra ele e até fez uma aposta com Maria Barroso. Perdeu-a.O debate televisivo mais difícil da primeira volta seria com Salgado Zenha: Soares a dizer que a luta entre eles era fratricida e Zenha a responder que fratricida não podia ser, pois não pertenciam à mesma família. Também lhe disse que não havia qualquer identidade ou contacto possível entre ambos. Foram dois enormes "murros no estômago" para Soares. Jorge Sampaio disse que nunca como nesse dia do debate com o seu velho amigo desavindo o tinha visto tão tenso. Mas nessa altura, ninguém previa que o melhor era apanhar uma tareia.O candidato vinha a dormir no carro quando chegou à Marinha Grande. Acordou com um membro da caravana socialista aos gritos, porque tinha sido espancado pelos comunistas vidreiros e levava um recado: "Se o Mário Soares entra na Marinha Grande será morto!" Muitasfábricas tinham falido durante o programa do FMI aplicado pelo Bloco Central. O candidato mandou avançar e parou diante de uma fábrica.Saiu do carro e entrou pelo meio do povo que gritava contra ele, até ficar isolado. Levou um murro nas costas. Uma paulada para eleacertou na cabeça do chefe da segurança. A televisão filmou tudo: Soares disse que já tinha "vencido os comunistas uma vez e que ia vencê-los de novo". Voltou a usar a linguagem dos tempos do PREC: "Estes tipos têm de compreender que isto não é de Moscovo, é do povo."O desacato deu novo fôlego à campanha Soares é Fixe! – um slogan inventado por um jovem apoiante que por sinal era do CDS. Nessa noite, teve um comício em Leiria, com uma multidão imensa composta também por muita gente que viajara de Lisboa para lhe dar apoio. Soares fez um discurso inflamadíssimo e foi aplaudido num ambiente profundamente emotivo. O ex-líder do PS passou à segunda volta com 24%, enquanto Zenha teve 20% e Pintasilgo apenas 7%. O grande vencedor da primeira ronda foi Freitas, com 46% dos votos.Na segunda volta, a campanha radicalizou-se mais ainda. O apoio do PCP era fundamental e Cunhal cedeu ao seu velho inimigo político: "Se for caso disso, não leiam o nome de Soares no boletim de voto, não olhem para o seu retrato. Marquem a cruz no quadrado que está à frente desse nome", sugeriu o líder dos comunistas. Engoliu um sapo, como se dizia na época.Incisivo, Mário Soares venceu claramente o debate televisivo contra um Freitas do Amaral muito redondo. O socialista ficou convencido de que Freitas estava com medo que, durante o debate, recordasse que tinha sido ele, como professor na Faculdade de Direito de Lisboa, ainstruir o processo que expulsou João Soares por dois anos da universidade, no tempo do fascismo. Optimista, após o último comício, no Porto, saiu com a certeza de que ia ganhar as eleições. No domingo das presidenciais decisivas almoçou, dormiu a sesta e a meio da tarde escreveu dois discursos: o da derrota e o da vitória. Mário Soares venceu por uma diferença de 138 mil votos em quase seis milhões de votantes. Dois dias depois da eleição, almoçou com Cavaco Silva no restaurante Mónaco e disse esperar que o primeiro-ministro se demitisse para ele o reconduzir. Cavaco recusou.