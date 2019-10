Provinham de genealogias políticas contrárias: Freitas do interior do regime e Soares da oposição. Em 1976, Soares visitou Freitas, que estava em casa, de cama, com uma hérnia discal, para lhe apresentar o seu I Governo Constitucional. No ano anterior, já tinha sido o socialista a avisá-lo para fugir de Lisboa para o Porto porque se preparava um golpe da extrema-esquerda em Lisboa (seria o 25 de Novembro). Mais tarde, em 1978, quando nada o faria prever, até porque Freitas contribuíra para deitar abaixo o Governo do PS, Soares fez um acordo de incidência parlamentar com o CDS.Enquanto o governo durou, acabou por legitimar na democracia o partido mais à direita. Quando esse governo estava prestes a cair, Soares abordou Freitas do Amaral , revelou este àem 2005: "Uma das últimas propostas que me fizeram foi de entrar para o Governo como vice-primeiro-ministro. Mas recusei, porque a situação já estava politicamente deteriorada."Soares ficou agastado. Na campanha presidencial de 1986, os dois homens digladiaram-se como representantes da esquerda e da direita sociológica. No debate televisivo, o socialista chamou "elefante" ao adversário e tentou colá-lo à extrema-direita, acusando o pessoal da sua campanha de controlar apoiantes soaristas. No último tempo de antena, os soaristas denunciaram que o jornal Primeiro de Janeiro (ligado ao CDS) tinha salários em atraso. Freitas achou aquilo um golpe baixo.No domingo decisivo, a campanha "Soares é fixe" venceu a candidatura "Prá frente Portugal!" por uma escassa margem (138 mil votos). No dia seguinte à eleição, enviou um ramo de flores à família Freitas do Amaral, com um cartão também assinado por Maria Barroso. O inquilino de Belém foi-lhe enviando convites para eventos, mas Freitas recusava, alegava impedimentos, não aparecia. Cerca de seis meses depois, Soares mandou-lhe um emissário de paz: Victor da Cunha Rego.Freitas aceitou, então, conversar. Pediram desculpas mútuas pelos excessos da campanha. Freitas faria entretanto um caminho para a esquerda, alinhando ao lado de Soares contra a guerra no Iraque, até acabar como ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de José Sócrates. Em 2003 diz ao Expresso: "[Soares] vai ficar na história como um dos grandes políticos do século XX."