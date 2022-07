Encontros, apoios e facadas. Como se dão Montenegro e Ventura?

A história da relação entre Luís Montenegro e André Ventura é atribulada. Nunca foram próximos, mas já estiveram na mesma trincheira, antes de André ficar “sentido” com Luís.

Em julho de 2017, as declarações de André Ventura ao jornal i sobre “a impunidade” da comunidade cigana caíram como uma bomba na pré-campanha das autárquicas. O CDS retirou o apoio ao candidato a Loures e o PSD ficou sozinho a apoiar Ventura. Pedro Passos Coelho segurou-o, mas havia desconforto no partido. Tanto, que era difícil encontrar figuras nacionais do PSD para entrar na campanha de Loures. Luís Montenegro foi a exceção. “Algumas pessoas fugiram. O Luís não fugiu”, conta à SÁBADO quem trabalhou na campanha e recorda como Montenegro se disponibilizou para estar presente numa ação.