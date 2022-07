Incêndios: Reativação forte em Bustelo em Chaves

O incêndio de Bustelo, concelho de Chaves, sofreu uma "reativação forte" esta tarde, depois de ter sido dado como dominado, disse fonte da Proteção Civil.







O fogo que teve início pelas 14:45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução pelas 02:00, segundo disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), sofreu uma reativação com alguma intensidade esta tarde.No local, as preocupações centram-se nas condições meteorológicas, nomeadamente o vento forte e o calor intenso.De acordo com a Proteção Civil, no local estão 110 operacionais com 29 viaturas que estão a ser apoiados por um helicóptero.Bombeiros que estavam a combater um outro incêndio que também deflagrou hoje, em Soutelinho da Raia, também no concelho de Chaves, foram mobilizados para a zona de Bustelo.Na sexta-feira, o fogo de Bustelo lavrou em zona de povoamento florestal, como pinheiro, ainda de mato e chegou a rodear a zona sul da zona de acolhimento empresarial de Chaves.Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.