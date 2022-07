O novo mantra do PSD: liderar a “alternativa não socialista” contra o “PS totalitário”

Rio recentrou o PSD, Montenegro muda de estratégia e empurra-o para a direita. A missão é "ocupar o espaço não socialista", diz Leitão Amaro à SÁBADO. Sem miras à direita, as armas estão apontadas do PS à esquerda.

É uma das expressões mais repetidas do congresso. O PSD deve liderar a "alternativa não socialista", o também chamado "espaço não socialista", repetem Luís Montenegro, novo líder social-democrata, e seus aliados no 40.º congresso social-democrata. "Acho que estes últimos anos o PSD esteve ausente dessa representação da alternativa de liderar o espaço não socialista — e com a eleição do Luís isso vai mudar", afirmou à SÁBADO António Leitão Amaro, antigo secretário de Estado da Administração Local e ex-deputado, à margem da reunião magna laranja.