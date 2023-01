As mais lidas

Militar morre em Santa Margarida na sequência de um acidente com arma

Um militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, em circunstâncias "ainda por apurar", disse o Exército à agência Lusa este domingo. A CNN avança que o segundo-sargento terá morrido na sequência de um acidente com uma arma. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar.







"O Exército lamenta e confirma o falecimento de um militar", referiu fonte oficial à agêcia noticiosa, detalhando que a morte ocorreu "pelas 20h00 do dia 29 de janeiro" em Santa Margarida.O caso está a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia Judiciária Militar (PJM).Estão também em campo "equipas de psicólogos que estão a apoiar diretamente a família do militar falecido bem como os restantes militares que se encontravam em serviço".