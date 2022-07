App revela em três palavras o sítio exato onde está. E já salvou vidas

Imagine que vai de férias e que, no meio de uma estrada rural, tem um furo. Ou que decide pôr uma mochila às costas e fazer um trekking por uma serra ou montanha do nosso País, mas acaba por se perder. Em qualquer uma destas situações, precisa de pedir ajuda mas não faz ideia de onde está. Para quem já os viveu, estes momentos podem ser bastante aflitivos e a conversa com os meios de socorro um verdadeiro filme de terror. Mas não se preocupe que agora – bem, já há algum tempo – há uma aplicação que promete salvar-lhe a vida.