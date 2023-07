Embaixador suspenso por assédio. 'Já percebi que gostas de mexer na ponta'

O antigo embaixador de Portugal no Qatar, António Alves Carvalho, foi suspenso por 60 dias depois de ter sido considerado culpado de assédio laboral a duas estagiárias. De acordo com o relatório final do processo disciplinar que levou à aplicação da pena, a que a SÁBADO teve acesso, ficou provado que o diplomata compareceu na embaixada sob o efeito de álcool, obrigou as funcionárias a estarem na representação fora do horário normal de trabalho, gritou com elas, tocou-lhes de forma imprópria e dirigiu-lhes piadas sexistas como “pronto, já percebi que gostas muito de mexer na ponta”. A decisão foi homologada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho em maio de 2022, mas só agora os contornos são totalmente conhecidos depois de a SÁBADO ter tido acesso ao relatório do processo disciplinar, conduzido pela Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC), que levou à aplicação da pena de suspensão.