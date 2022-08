Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que exoneração de embaixador esteve relacionada com processo. Ministério Público investiga também denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias contra António Carvalho.

Ex-embaixador do Qatar afastado por assédio laboral

António José Alves de Carvalho foi o rosto do País na Guiné-Bissau e encontrava-se a exercer funções como embaixador do Qatar na cidade de Doha desde 2020. Este ano, a 16 de agosto, foi exonerado pelo Presidente da República sob proposta do Governo.