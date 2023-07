A Assistência Médica Internacional amealhou tanto dinheiro que entrou no negócio do turismo e imobiliário. Diz que é uma estratégia para estar imune às crises.

A Assistência Médica Internacional (AMI), uma organização não governamental portuguesa sem fins lucrativos que tem como missão “atenuar as desigualdades e o sofrimento no mundo”, está com tanta liquidez financeira que tem feito nos últimos anos vários investimentos imobiliários, incluindo a compra de um prédio inteiro na Baixa de Lisboa. Segundo o último relatório de contas, a AMI tinha no fim de 2022 investimentos imobiliários em curso no valor de €6,17 milhões.