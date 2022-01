Jovens revêem-se em 'causas, não em ideologias'. E isso afasta-os do voto

Tiago Manuel Rego, presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, aproveitou as últimas semanas para apelar ao voto jovem, tentando combater a abstenção eleitoral nesta camada da sociedade. À SÁBADO fez um diagnóstico sobre o que leva a sua geração a não ir às urnas e o que os afasta da política. Assegura que não há falta de interesse na sociedade, mas sim nos partidos. As eleições legislativas decorrem no domingo, 30 de janeiro, e teme-se que a abstenção jovem volte a ser esmagadora.



"A minha geração é mais digital do que as anteriores e encontrou novas formas e ferramentas onde sente que consegue manifestar as suas opiniões, interesses e necessidades através das redes sociais. Mas a falta de literacia política levou a que desconsiderassem o voto, que é a forma que permite, de forma direta, reivindicar objetivos e direitos", refere Tiago Manuel que acredita que os jovens não devem ser totalmente responsabilizados por esta falta de literacia: "Quem fundou o regime esqueceu-se de explicar como funciona o sistema partidário e por isso prestaram um mau serviço à democracia porque restringem a participação jovem". O líder da FNAJ dá um exemplo dessa falta de literacia política: "Ainda hoje há muitos jovens (e não só) que não sabem se estas eleições servem para eleger uma Assembleia da República ou um primeiro-ministro".



O presidente da FNAJ defende também que os jovens não querem estar afastados da política, mas que não se reveem nos partidos e no sistema partidário, apesar de se preocuparem com o seu bem-estar e com causas de teor político. "A minha geração é mais de causas e menos de ideologia. Basta vermos como os jovens se preocupam com temas como as alterações climáticas, quando os direitos humanos são postos em causa, ou nos temas que dizem respeito à habitação", sublinha. "Não nos basta dizer que somos de esquerda ou de direita porque mais do que ideologias, defendemos causas."