António José Vilela: Casos como o do burlão podem 'condicionar' investigações

"Qualquer um destes casos pode condicionar a atuação de magistrados do Ministério Público ou de polícias. A investigação começou a ser feita, mas agora depende da hierarquia da Procuradoria que está no Tribunal da Relação saber se realmente isto consubstancia um processo crime. E se a investigação for aberta, no mínimo, condiciona a atuação pública deste juiz." Esta é a análise de António José Vilela, diretor adjunto da SÁBADO, à escuta que envolve o nome do juiz Ivo Rosa num alegado pedido para pagar ao juiz e que foi revelado na edição desta semana da revista.





António José Vilela remete ainda para outro caso, também exclusivo da, em que um alegado burlão se aproximou de Bruno Macedo e o "Rei dos Frangos" para pedir dinheiro de forma a poder intervir junto do juiz Carlos Alexandre, do procurado Rui Teixeira e do inspetor tributário Paulo Silva.