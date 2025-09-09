Sábado – Pense por si

Portugal

Elevador da Glória. Ministério Público começou a ouvir as testemunhas

Lusa 18:08
PGR confirmou ainda estar concluído o processo de identificação das 16 vítimas mortais do acidente e adianta que a informação já foi junta ao inquérito.

O Ministério Público (MP) já começou a ouvir testemunhas no inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, na passada semana, em Lisboa, encontrando-se o processo em segredo de justiça, adiantou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Urgência de ortopedia do Hospital de Santa Maria socorre vítimas do Ascensor da Glória, em Lisboa
Urgência de ortopedia do Hospital de Santa Maria socorre vítimas do Ascensor da Glória, em Lisboa Sérgio Lemos

Numa nota à comunicação social esta terça-feira divulgada, a PGR confirma estar concluído o processo de identificação das 16 vítimas mortais do acidente e adianta que a informação já foi junta ao inquérito.

"No âmbito desse inquérito foi já recolhida extensa prova documental e material, tendo também sido iniciada a inquirição de testemunhas. O inquérito, dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa e no qual foi decretado o segredo de justiça, prossegue com as competentes e adequadas perícias técnicas", lê-se na nota da PGR.

Depois de "cumpridos todos os protocolos internacionais e nacionais de identificação de vítimas mortais em casos de catástrofe, o INMLCF [Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses] confirmou ao MP a identidade de todas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória".

As vítimas mortais, oito homens e oito mulheres, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos e eram de nacionalidade portuguesa (cinco), britânica (três), sul-coreana (duas), canadiana (duas), suíça (uma), francesa (uma), ucraniana (uma) e norte-americana (uma).

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Tópicos Acidente (geral) Desastres acidentes e emergências Crime lei e justiça Morte Lisboa Elevador da Glória Bairro Alto Jardim de São Pedro de Alcântara Instituto Nacional de Medicina Legal
Investigação
