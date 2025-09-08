Elevador da Glória. Revelada a identidade de mais uma vítima

Andrew Young tinha 82 anos e era britânico. Segundo a família, era um "entusiasta dos transportes".

A polícia do País de Gales revelou esta segunda-feira a identidade de mais uma vítima do trágico acidente com o Elevador da Glória, que se deu a 3 de setembro, em Lisboa. Trata-se de Andrew David Kenneth Young, um britânico de 82 anos.



Andrew Young Polícia do Norte de Gales

"Dave", como era mais conhecido, nasceu no início da década de 1940, cresceu na vila de Auchterarder e vivia atualmente em Holyhead, no País de Gales, para onde se havia mudado em 1980. Segundo a família, era um "entusiasta dos transportes" e já tinha tido uma "longa carreira" como funcionário alfandegário.

Foi um "entusiasta dos transportes ao longo de toda a vida. Gostava de visitar ferrovias e elétricos históricos ao redor do mundo", afirmou a família num comunicado divulgado pela Polícia do Norte de Gales. "É um conforto para os seus filhos, para a sua mãe e os seus irmãos saber que os seus últimos momentos foram dedicados ao passatempo que lhe proporcionou tanta felicidade."

Andrew está entre as 16 pessoas que perderam a vida, quando se deu o descarrilamento do ascensor. Anteriormente, a polícia também já havia revelado o nome de outros dois britânicos que morreram neste acidente: são eles o diretor de teatro Kayleigh Smith, de 36 anos, e Will Nelson, de 44 anos. Kayleigh e Will, que foram identidicados como um casal, viviam em Manchester e estariam a passar férias em Lisboa.

Neste acidente morreram também cinco portugueses, dois sul-coreanos, dois canadianos, um suíço, um ucraniano, um norte-americano e um francês.